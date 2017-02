O prolongamento da recessão fez o desemprego se aprofundar no Brasil em 2016, e também em Santa Catarina. No último trimestre do ano passado, havia 226 mil pessoas desocupadas no Estado, 74 mil a mais que o registrado entre outubro e dezembro de 2015, crescimento de 48,5% de um ano para o outro. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE*.

Em Santa Catarina, desde meados de 2014 a taxa de desocupação vem apresentando aumentos sucessivos. No segundo trimestre do ano passado foi registrada a maior alta desde então, um crescimento de 71% ante 2015. Em 2016, o Estado fechou o ano com a pior média de desocupação da série histórica (desde 2012): 230 mil pessoas sem trabalho. Em 2014, quando foi observada a menor média, esse número ficou em 100 mil.



Com esses números, a taxa de desocupação ficou em 6,2% no Estado, ainda a menor do país, mas um índice bem pior quando comparado ao que foi registrado no final de 2015, de 4,2%. No Brasil, conforme já havia sido divulgado no dia 31 de janeiro, o desemprego bateu índice recorde de 12% no três meses finais de 2016. A taxa ficou acima da média nacional nas regiões Nordeste (14,4%), Norte (12,7%) e Sudeste (12,3%). No Centro-Oeste (10,9%) e no Sul (7,7%) as taxas ficaram abaixo do indicador nacional.

Na divisão por cor ou raça, dado que o IBGE divulga hoje pela primeira vez, as taxas de desocupação das pessoas de cor preta (14,4%) e parda (14,1%) ficaram acima da média nacional, enquanto a dos brancos situou-se em 9,5%.



Melhora só virá em 2018



Para o professor de Economia da Udesc Arlindo Rocha, neste ano devemos ver uma estabilidade desses índices. Melhora, mesmo, só em meados de 2018.

- A reação do emprego é muito lenta. A inflação caiu, a confiança melhorou, o mercado vai começar a melhorar e aí sim é que os empresários vão pensar em aumentar investimentos, ampliar produção, e só depois em voltar a contratar - explica Rocha.

Apesar de a recessão ter começado em 2014, o desemprego comumente demora a atingir o fundo do poço porque o corte de funcionários acaba sendo o último recurso das companhias. Antes disso, as empresas eliminam outros custos e reduzem investimentos. Em algumas empresas do Estado, foi negociada redução de jornada para evitar demissão. No entanto, assim como demora a atingir seu pico, o desemprego custa a arrefecer.





Salário médio estável



O rendimento médio do trabalhador catarinense apresentou estabilidade no quarto trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015: R$2.171 ante R$2.151, respectivamente, em valores reais.

* Para o levantamento do IBGE são consideradas ocupadas pessoas com mais de 14 anos de idade que tenham exercido pelo menos uma hora de atividade remunerada na semana de referência. Não leva em conta, portanto, apenas emprego formal, como é o caso do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.

