O governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira abriram a reunião do colegiado pleno, nesta quarta-feira, em Lages, dizendo que a principal meta para 2017 é o equilíbrio nas contas públicas. A informação é da Secretaria de Estado de Comunicação.

– O foco é manter o equilíbrio financeiro. O ano de 2017 será melhor do que 2016, mas ainda será um ano difícil. Vamos fazer os cortes que são necessários, eliminar desperdícios e fazer o que está programado, dando atenção especial para os investimentos nas áreas de saúde e segurança pública, setores que estão demandando muito – afirmou o governador.

O governador voltou a dizer que, apesar do crescimento da arrecadação abaixo da inflação, Santa Catarina não vai aumentar impostos e também não deixará parar nenhuma obra.

– Pelo contrário, vamos inaugurar muita coisa neste ano.

Encontro reuniu secretários de Estado e presidentes de empresas e autarquias

A reunião do colegiado pleno começou à tarde, com a participação de secretários de Estado e presidentes de empresas e autarquias. O encontro segue ao longo desta quinta-feira, com apresentações de cada pasta sobre a atual situação financeira em cada setor.

Ao abrir o encontro, Colombo ressaltou que o equilíbrio fiscal é fundamental para a manutenção da qualidade dos serviços públicos. Já o vice-governador lembrou do bom desempenho do Governo do Estado em 2016, com pagamentos em dia e bom andamento de importantes obras.