1 - Servidores de Florianópolis decidem pelo fim da greve depois de 38 dias

Após 38 dias, chegou ao fim a greve dos servidores da prefeitura de Florianópolis. A decisão foi tomada em assembleia que durou cerca de duas horas, na tarde desta quinta-feira, no Centro da Capital. A grande maioria dos participantes votou pelo fim da greve, com apenas nove votos contrários. Com isso, os serviços que estavam paralisados devem voltar a funcionar já nesta sexta-feira, incluindo as unidades de educação. No caso dos serviços emergenciais da saúde, ocorreram ainda na quinta-feira.



Foto: Leonardo Gorges / DC

2 - Piloto morre em queda de aeronave na região de Garuva, Norte de SC

Uma aeronave de pequeno porte caiu na manhã desta quinta-feira, por volta das 7 horas, em Garuva, Norte de SC. Helicópteros Arcanjo dos Bombeiros Militares e Águia 01 da Polícia Militar se deslocaram até a região de mata e realizaram as buscas. O avião foi encontrado pelo Arcanjo com o auxílio dos moradores em meio a um bananal. O piloto, identificado como José Artur Guimarães, foi encontrado ainda com vida, mas não resistiu.



Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

3 - Enterro da Tristeza dá a largada ao Carnaval em Florianópolis

O Carnaval 2017 começou para valer em Florianópolis nesta quinta-feira, com o Enterro da Tristeza. O tradicional Bloco SOS promoveu o cortejo "fúnebre" nas ruas do Centro. Em seguida, a prefeitura entregou as chaves da cidade ao Rei Momo, que ficará no comando da folia até a Quarta-feira de Cinzas.

Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

4 - PMDB reage à declaração de Colombo em apoio a candidatura do PSD ao governo em 2018

A aliança entre os dois principais grupos políticos que comandam o Estado vive um dos um dos momentos mais tensos desde o início da parceria em 2006. A declaração do governador Raimundo Colombo (PSD), na noite de terça-feira, de que não tem "dívidas" ou "amarras" que o impeçam de endossar uma candidatura pessedista ao governo em 2018 foi recebida com surpresa e desapontamento entre as principais lideranças do PMDB.



Foto: Julio Cavalheiro / SECOM

5 - Joinville registra quantidade de chuva de uma semana em uma hora

Novamente as fortes chuvas causaram alagamentos em diversos bairros de Joinville. Após a manhã e início de tarde de muito calor, a Defesa Civil registrou o volume de 60 milímetros de chuvas em apenas uma hora na cidade. A quantidade representa uma semana do fenômeno climático para o período. O levantamento foi colhido na estação meteorológica do Centro.



Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS