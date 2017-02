Ao menos três pessoas perderam a vida nas estradas de Santa Catarina durante o final de semana de Carnaval. Em três colisões frontais, duas na BR-282 e uma na SC-410, uma criança de seis anos, um homem de 46 anos e um jovem de 28 anos, morreram entre a manhã de sábado e madrugada de domingo. Ainda, segundo os relatórios da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Estadual (PMRv), outras oito pessoas se feriram nas ocorrências.

O primeiro acidente foi registrado pouco antes das 7h de sábado em Lages, no Sul catarinense. Carlos Alberto Ribeiro, 46 anos, morreu após uma colisão frontal no km 189 da BR-282. No momento da ocorrência, a vítima estava sozinha em uma Santana com placa de Jandira (SP). No outro veículo, um Saveiro de Bocaina do Sul (SC), um casal sofreu apenas ferimentos leves.

Segundo a PRF, um terceiro carro se envolveu no acidente. Apesar do susto, uma mulher de 43 anos, um homem de 49 anos, uma adolescente de 16 anos e um jovem de 17 anos não se feriram.

À noite, por volta das 19h30min, uma criança de apenas seis anos morreu em outra colisão frontal em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. Segundo informações, uma mulher de 54 anos, que conduzia um Sandero, se perdeu no km 54 da BR-282 e invadiu a pista contrária. A motorista do carro sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento. Já o menino de seis anos chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O presidente da OAB/SC, Paulo Brincas, e a esposa dele estavam no outro veículo. Apesar da colisão ter destruído os dois carros, os sofreram apenas ferimentos leves.

Na madrugada deste domingo, o terceiro acidente deixou um homem de 28 anos morto e outras três pessoas gravemente feridas na SC-410 em Nova Trento, na Grande Florianópolis. Por volta das 2h15min um Golf com placas de Nova Trento bateu de frente em um Santana Quantum, com placas de São João Batista.

Atenção nas ultrapassagens

Com o aumento do fluxo de veículos nas rodovias de SC - 60% somente nas estradas federais - o inspetor da PRF, Adriano Fiamoncini, alerta para as ultrapassagens em locais proibidos e de pouca visualização. Segundo o policial rodoviário, é preciso ter paciência e prudência.



— Paciência para fazer a ultrapassagem na hora certa. É preciso também esperar para fazer isso em um local permitido, com segurança e visibilidade.

Segundo Fiamoncini, o uso do farol baixo é outro fator que reduz acidentes e torna o trânsito mais seguro, principalmente em rodovias de pista dupla.

— É para reduzir o número de acidentes que a Lei do farol baixo é tão importante. O uso dos faróis dá mais visibilidade e ajuda a reduzir acidentes.

Cuidados no trânsito para curtir o Carnaval:



- Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança;

- Acenda os faróis durante o dia, mesmo fora das rodovias;

- Respeite o limite de velocidade;

- Não ultrapasse em local proibido;

- Não transite pelo acostamento;

- Motorista, não fale no celular;

- Se beber, não dirija;

- Fuja dos horários de pico;

- Programe sua viagem.

Leia mais notícias:

Acidente na BR-282, em Lages, deixa um morto e três feridos

Menino de seis anos morre em acidente na BR-282, em Rancho Queimado

Acidente entre dois carros deixa um morto e três feridos em Nova Trento, na Grande Florianópolis