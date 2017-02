1 - Estado promete punições rigorosas após sequência de fugas nas cadeias

As unidades prisionais de Santa Catarina já somam cinco ocorrências de fuga, que resultaram na liberdade de 21 detentos, desde o começo do ano. Apesar de não pertencer à estrutura da administração prisional, a carceragem da Delegacia de Palhoça também registrou fuga de outros cinco detentos em janeiro. O secretário adjunto da Justiça e Cidadania, Leandro Lima, promete endurecer em relação às punições.

Helicóptero sobrevoa penitenciária de Blumenau após fuga no último dia 6 de fevereiro Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

2 - Avaí empata com o JEC e segue líder do Campeonato Catarinense

O Avaí segue sem perder e na liderança do Campeonato Catarinense. Neste domingo, pela quinta rodada, Leão e JEC ficaram no 0 a 0 em partida disputada na Arena Joinville. O resultado foi muito mais favorável ao time de Florianópolis, que chegou aos 13 pontos e se mantém na liderança. Já o Tricolor do Norte, com o ponto conquistado, chegou aos seis, na sétima colocação da tabela de classificação do torneio.

Foto: Maykon Lammerhirt / Agência RBS

3 - Operação na ponte Hercílio Luz é concluída com sucesso em Florianópolis

O trabalho de transferência de 20% da carga do vão central da ponte Hercílio Luz foi concluído na madrugada deste domingo. Operários colocaram 26 macacos em 50 pontos diferentes para elevar a estrutura do vão central em 10 centímetros. O serviço foi classificado pelos engenheiros como um sucesso. As equipes de socorro dos bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar não precisaram agir.

Foto: florianópolis,ponte,hercílio luz,obra,governador / Agencia RBS

4 - Espírito Santo tem mais de 1,2 mil PMs nas ruas

Com o retorno gradual de policiais militares ao serviço e a presença de tropas federais nas ruas, aos poucos os capixabas tentam retomar a rotina paralisada pela onda de violência da última semana. Apesar da continuidade da paralisação da PM, neste domingo 1.236 policiais atenderam a uma convocação e se apresentaram para trabalhar no patrulhamento.

Foto: Guilherme Mazui / Agência RBS

5 - Casa de menino que ajudou no resgate das vítimas da Chapecoense é reformada

O "menino anjo", Johan Ramirez, que ajudou no resgate das vítimas com o avião da Chapecoense, na madrugada de 29 de novembro do ano passado, na Colômbia, teve a casa reformada por uma entidade colombiana.



Foto: Twitter / Reprodução