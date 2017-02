Foto: Lariane Cagnini / Agência RBS



O Executivo de Criciúma herdou uma dívida de R$ 115,6 milhões da gestão anterior, segundo levantamento apresentado pelo secretário municipal da Fazenda, Robson Gotuzzo. Os números foram divulgados na tarde desta segunda-feira, e para organizar as contas, o prefeito Clésio Salvaro assinou dois decretos. Um deles trata do contingenciamento do orçamento previsto para o ano, com um corte de 40,81%. O segundo, e que preocupa os credores, é a quebra da ordem cronológica para os pagamentos de quem negociou com a prefeitura.



No final do ano passado, o prefeito Márcio Búrigo admitiu que deixaria uma dívida para o futuro gestor, em torno de R$ 50 milhões. Nas primeiras semanas deste ano, alguns credores foram pagos, e atualmente a dívida está em R$ 107,1 milhões. Nesse valor estão incluídas despesas empenhadas e não pagas, retenções da folha de pagamento, precatórios, sequestros judiciais e valores não contabilizados, que foram auditados e aceitos até o final de janeiro.



— Falava-se que tinha R$ 3 milhões no Procon, o extrato dia 2 de janeiro apontou R$ 23 mil depositados. A torcida era que tudo isso fosse verdadeiro, era melhor para cidade, que a dívida anunciada de R$ 50 milhões fosse isso mesmo, que o saldo do Procon estivesse lá, mas infelizmente os números até agora apurados são outros — comentou Salvaro.



Com o decreto, o orçamento previsto para o ano, que era de R$ 980 milhões, passa a ser de R$ 580 mil. O reajuste foi necessário pois, segundo Salvaro, é preciso trabalhar com números realistas, já que no ano passado a prefeitura arrecadou R$ 560 milhões e 2017 não deve ser muito diferente. Em relação à mudança na ordem dos pagamentos, o prefeito decretou que em 180 dias será divulgado o cronograma para acertar as contas.



— Quem tem pra receber não vai perder, vamos procurar pagar, mas quando a prefeitura puder. Nós vamos colocar a casa em ordem, ninguém vai perder dinheiro. Podem vender que irão receber, ninguém que for fornecer para a prefeitura vai ter atraso no recebimento a partir de agora, pois vamos comprar somente o necessário e dentro do que a prefeitura pode pagar — explicou o líder do Executivo.



O ex-secretário da Fazenda, Cloir da Soller, não foi encontrado para comentar sobre os números divulgados. O ex-prefeito Márcio Búrigo não está na cidade, e na última coletiva de imprensa antes de se despedir da prefeitura, disse que durante um ano não comentaria nenhuma ação ou medida do novo governo.



