1 - Servidores municipais de Florianópolis decidem manter greve

A greve dos servidores municipais de Florianópolis, que completou 28 dias nesta segunda-feira, vai continuar por tempo indeterminado. A decisão de dar sequência ao movimento foi colocada em votação em assembleia realizada pelo sindicato da categoria, o Sintrasem, em frente à Câmara de Vereadores. Não houve votos contrários à continuidade da greve.



Foto: Leonardo Gorges / Agência RBS

2 - Ex-prefeito de Brusque, Ciro Roza é condenado por desvio e lavagem de dinheiro

O ex-prefeito de Brusque Ciro Roza (PSB) foi condenado a seis anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto por desvio de verbas públicas e lavagem de dinheiro. Segundo a Justiça, os crimes ocorreram em 2007. Tiago Maestri, fornecedor da prefeitura na época, recebeu a mesma sentença. Milton da Silva, ex-assessor de Ciro, foi condenado a três anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime aberto por lavagem de dinheiro.



Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS

3 - Saque de recursos das contas inativas do FGTS vai começar no dia 10 de março

O calendário para o saque dos saldos das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) deve começar na sexta-feira, dia 10 de março. Para orientar os 10,1 milhões de brasileiros que têm direito à retirada, a Caixa Econômica Federal vai abrir aos sábados, a partir do dia 18 deste mês. A ordem dos saques deve ser baseada no mês de aniversário do trabalhador e será anunciada nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer, em evento no Palácio do Planalto.



Foto: Germano Rorato / Agencia RBS

4 - Câmara de Florianópolis define formação das comissões técnicas

Aos gritos dos servidores municipais que, em greve, ocuparam as duas galerias da Câmara de Vereadores de Florianópolis, os parlamentares da Capital deram início, na tarde desta segunda-feira, ao ano legislativo no município. Sem projetos na pauta, a primeira das duas sessões previstas para o dia foi, praticamente, toda dedicada para a escolha das comissões permanentes. Diferente do que era esperado, o prefeito Gean Loureiro (PMDB) não foi abrir os trabalhos na Casa. O vereador Roberto Katumi (PSD) o representou oficialmente e leu uma mensagem assinada pelo prefeito.



Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

5 - Santa Catarina tem três novos casos suspeitos de febre amarela



Em uma semana, Santa Catarina registrou três novos casos suspeitos de febre amarela. O novo boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) do Estado, informa que desde 1º de janeiro sete casos foram investigados por meio de exames laboratoriais e cinco já foram descartados. Dois ainda seguem em análise e aguardam os resultados dos exames. São pacientes que viajaram recentemente para Goiás e Mato Grosso do Sul, Estados considerados críticos para o controle da doença.

Foto: Maykon Lammerhirt / Agencia RBS