Um homem de 26 anos, identificado como Tiago Dias de Arruda, morreu baleado na tarde desta terça-feira na Rua dos Sombreiros, no bairro Capoeiras, em Florianópolis. Esta foi a 34ª vítima de homicídio na cidade em 2017.

Conforme informações repassadas pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência por volta das 17h, a vítima teria atirado contra a PM, que estava na comunidade conhecida como Morro da Caixa. Na troca de tiros entre os suspeitos e a polícia, Arruda acabou baleado.

Arruda, que morreu no local, estava com uma pistola de fabricação alemã calibre .45 carregada com quatro munições intactas. Durante a ação policial ainda foram apreendidas 258 petecas de cocaína, 181 pedras de crack e cerca de R$ 1,2 mil reais, além de um celular.

