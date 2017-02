O corpo de um homem foi encontrado no bairro Sertão do Imaruí, em São José, na Grande Florianópolis, por volta das 7h deste domingo. De acordo com a Polícia Militar, havia marcas de tiros no tórax, cabeça, braços e pernas.

Moradores que faziam caminhada no loteamento Nova São José encontraram o corpo em uma calçada e acionaram a PM. Perto do corpo, havia diversas cápsulas de pistola 9 milímetros, de uso restrito à Polícia Federal e às Forças Armadas, segundo a PM.

Os policiais não informaram a identidade da vítima, mas disseram que a vítima tinha diversas passagens pela polícia por crimes como furtos, tentativa de homicídio e outros. Aparentemente, informou a PM, ele tinha cerca de 30 anos.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) esteve no local para coleta dos dados que vão subsidiar as investigações e depois, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis. O laudo da perícia deve indicar quando ocorreu o crime,.

O loteamento onde o corpo estava, de acordo com a corporação, ainda não tem casas ou construções, por isso nenhuma testemunha, a princípio, deu informações sobre o caso. Até a última atualização desta notícia, os policiais não tinham um suspeito do crime.



As informações são do G1 SC

