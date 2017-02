Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na noite do último sábado por disparos de arma de fogo no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar (PM), a vítima estava dentro de um bar na localidade de Travessão, por volta das 22h, quando um homem se aproximou e atirou duas vezes. O socorro foi acionado, mas a vítima morreu ainda no local. Apesar das buscas, ninguém foi preso.

Conforme comandante do 21º Batalhão da PM, tenente-coronel Sinval Santos da Silveira Junior, os policiais foram acionados, mas quando chegaram no local não encontraram as cápsulas da arma e maiores informações sobre o crime. O proprietário do estabelecimento também não soube repassar detalhes. A identidade e os antecedentes criminais da vítima não foram confirmados pela PM.

O primeiro homicídio do Carnaval em Santa Catarina foi registrado no mesmo dia em que os moradores da comunidade bloquearam a SC-406 com pneus queimados em protesto contra o fim da violência. Com uma faixa escrita "Direitos Humanos", o grupo também pediu mais respeito aos policiais.

