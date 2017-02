Um homem de 28 anos morreu na tarde desta segunda-feira em Nova Trento, na Grande Florianópolis. A vítima estaria a caminho do hospital por conta de lesões causadas após uma briga com o próprio pai. Eles teriam trocado agressões com uma faca. O irmão mais novo da vítima conduzia os familiares ao hospital, mas no meio do caminho bateu o carro. Os três foram socorridos pelo Arcanjo, mas o irmão mais velho, ferido no tórax, não resistiu aos ferimento. As informações são do G1 Santa Catarina.

Conforme o Batalhão de Operações Aéreas informou ao G1, a ocorrência foi atendida por volta das 13h45min. O capitão do Corpo de Bombeiros Sandro Fonseca, relatou que a briga começou na casa das vítima. O pai da vítima, que não teve a identidade revelada, sofreu ferimentos graves no lado direito do abdômen e foi levado de helicóptero até o Hospital Regional de São José. O irmão mais novo, que conduzia o veículo, sofreu ferimentos leves.

