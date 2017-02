Um homem de 40 anos, que ainda não teve a identidade revelada, morreu nesta sexta-feira à noite após ser baleado no bairro Coqueiros, em Florianópolis. A vítima, que segundo a Polícia Civil, não tinha antecedentes criminais, morreu no local. As informações são do G1 Santa Catarina.

Conforme informações repassadas pelo delegado Ênio Matos, da Delegacia de Homicídios, o crime ocorreu por volta das 18h30min em frente a uma lanchonete. A vítima tentou se esconder no estabelecimento, mas ainda sim foi atingido por diversos tiros. Ainda não se sabe quantas pessoas participaram do homicídio.

O Instituto Médico Legal (IML) não soube informar em que partes do corpo o homem foi atingido, nem quantos disparos acertaram a vítima. Ainda segundo ao G1, o homem trabalhava no ramo reciclagem.



