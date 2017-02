Um homem de 29 anos, suspeito de tentar estuprar uma jovem de 20 anos, morreu na madrugada deste sábado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte deSanta Catarina. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher estava dentro de um carro com o homem, por volta das 4h, quando o rapaz pegou uma faca e tentou violentá-la. Após a vítima reagir, a faca atingiu o pescoço do suspeito.

Em depoimento à polícia, a mulher disse que empurrou o homem para fora do veículo, dirigiu até atingir um carro estacionado na rua 2700 e chamou a PM. Acionada, uma viatura foi até o local em que a tentativa de estupro teria acontecido e encontrou o rapaz morto. O Instituto Geral de Perícias (IGP) e Polícia Civil recolheram o corpo.

Após prestar depoimento, a mulher foi encaminhada ao Hospital Ruth Cardoso para realizar exames. Segundo a polícia, nesta manhã a mulher permanecia internada em observação. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

