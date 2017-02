Um homem morreu eletrocutado por volta das 23h de ontem em sua casa em Palhoça, na Grande Florianópolis. Jeferson Marques da Silva, de 42 anos, sofreu o choque quando desligava a geladeira para salvá-la do alagamento que tomou conta de várias casas na rua Lauro Rosar, uma das mais afetadas do bairro Aririú. O Samu esteve no local e tentou fazer reanimação por cerca de 15 minutos.

Segundo a Defesa Civil, o nível da água subiu 80 centímetros no local em apenas 40 minutos. Para garantir a segurança dos demais moradores, o órgão pediu que a Celesc cortasse o fornecimento de eletricidade até a manhã de hoje.

Além dos alagamentos, um deslizamento de terra, também no Aririú, provocou a queda de um muro sobre um veículo. Uma residência próxima foi interditada e três pessoas precisaram deixar o imóvel.

Conforme informações da Defesa Civil, há previsão de alto volume de chuvas entre hoje e amanhã na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte.

Qualquer problema em estruturas de casas, como rachaduras, ou de alagamentos, deve ser comunicado à coordenadoria municipal da Defesa Civil por meio do telefone de emergência 199, ou ao Corpo de Bombeiros no número 193.

Alagamento em residência de vítima que morreu eletrocutada.

Veja os maiores volumes de chuva registrados ontem:

Palhoça - 130 mm

lhota - 82 mm

Garuva - 69 mm

São José e Rio Fortuna - 59 mm

Petrolândia - 58 mm

Braço do Norte - 53 mm



Fonte: Estações meteorológicas CEMADEN.