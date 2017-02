Um homem de 21 anos, identificado como Adriano Santos Amorim, foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira. Ele foi abordado tentando roubar um pedestre na Avenida da Saudade. Amorim, segundo a PM, atuava no bairro da Trindade, em Florianópolis, principalmente próximo ao shopping Iguatemi e a passarela do CIC, e chegava a efetuar quatro roubos por semana.

Foi com base na análise de informações passadas para a polícia que o suspeito foi localizado. Conforme a PM, ele agia principalmente durante à tarde, se deslocava em uma bicicleta e ameaçava as vítimas com um pedaço de vidro. Na maioria, as vítimas eram mulheres e, além de roubar celulares, Amorim também levava dinheiro. Natural da Bahia, atualmente ele morava na comunidade do Morro do Horário.



Leia também:

PRF apreende 545 quilos de cocaína em caminhonete no Paraná