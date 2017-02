1 - Bombeiros combatem incêndio em fábrica de tintas em Criciúma

O Corpo de Bombeiros de pelo menos cinco localidades do Sul de Santa Catarina combatem um incêndio em uma fábrica de tintas em Criciúma na noite desta terça-feria. A informação repassada pelo quartel de Içara, que se deslocou para auxiliar no atendimento por volta das 20h30min, é de que o fogo consome a unidade da empresa Anjo Tintas, localizado na região da Vila Macarini. Equipes de Criciúma, Urussanga, Morro da Fumaça, Içara e Forquilhinha estão no local.



Foto: Tiago Furlan / Arquivo Pessoal

2 - Varejo catarinense tem pior resultado em 15 anos

Em 2016, a recessão fez o comércio catarinense amargar o pior resultado em 15 anos. O volume de vendas do varejo restrito - que não contempla automóveis e material de construção - caiu 5,1% em relação a 2015, a segunda queda registrada na série histórica (desde 2001) e a pior, revelou a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada pelo IBGE nesta terça-feira. Em 2015, o setor já havia recuado 3,1% no Estado.



3 - PM detido na Deic deve ser levado para quartel em Balneário Camboriú

O oficial da Polícia Militar detido na manhã desta terça-feira, durante uma coletiva da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), em Florianópolis, deixou o prédio da Polícia Civil às 19h30mmin desta terça-feira. O tenente Paulo Renato Farias saiu na companhia do corregedor-geral da PM em SC, coronel José Aroldo Schlichting, e foi levado sem algemas até uma viatura.



Tenente Paulo Renato Farias, ao fundo, saiu na companhia do corregedor-geral da PM, coronel José Aroldo Schlichting Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

4 - Calendário de saques de contas inativas do FGTS é divulgado

O governo federal divulgou, na manhã desta terça-feira, o calendário de saques de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício vale somente para contas inativas até dezembro de 2015. Os saques poderão ser realizados entre 10 de março e 31 julho de 2017, de acordo com a data de nascimento do trabalhador.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

5 - Cão que desapareceu durante tornado volta para casa quase dois anos depois em SC

Encontrar um vira-latas perdido em meio a tantos animais abandonados e, ainda por cima, após um tornado que destruiu várias casas e ruas de um mesmo bairro, não é uma tarefa fácil. Agora, imagine reencontrar um cachorrinho que sumiu na mesma situação e apareceu, quase dois anos depois, em frente ao portão de casa? É o que aconteceu com o mascote da família de Denise Weber de Oliveira, de Xanxerê, no Oeste catarinense.



Foto: Arquivo Pessoal