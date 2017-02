As três mulheres assassinadas na noite de segunda-feira em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina, serão sepultadas na tarde desta terça-feira, às 16h, na igreja do bairro Augusto Kemphfer. Já o velório coletivo das vítimas ocorre durante toda a manhã de hoje. No local, parentes e amigos aproveitam o momento para se despedir e prestar as últimas homenagens as jovens. As mulheres, uma mulher de 23 anos, e duas adolescentes, um de 15 e outra de 12 anos, foram assassinadas a facadas no interior da cidade. O principal suspeito, o ex-namorado de uma delas, já foi capturado e segue à disposição da justiça.

Além das mulheres mortas, o esposo de Julyane, identificado como Gilvane Meyer, de 25 anos, também foi ferido. Ele foi levado para o Hospital Regional de São Miguel do Oeste, onde segue internado.



Em entrevista à Rádio Líder FM, de Maravilha, nesta terça-feira, o pai das vítimas, Neuri Horbach, 52 anos, contou que o homem homem havia feito ameaças a elas nos últimos dias.

— Isso era ruindade dele. Ele prometeu para July que ia matar ela e as outras também. Na semana passada foi feito um boletim de ocorrência. Ele queria matar a criança também.

