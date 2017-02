1 - Ministro José Serra pede demissão do cargo

O ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB), pediu demissão na noite desta quarta-feira ao presidente Michel Temer alegando problemas de saúde. Serra esteve no Palácio do Planalto na noite desta quarta-feira para entregar seu pedido de exoneração a Temer.



Foto: JUAN MABROMATA / AFP

2 - Servidores municipais de Florianópolis vão decidir sobre o futuro da greve nesta quinta-feira

Os servidores municipais de Florianópolis estiveram perto de declarar o fim da greve da categoria em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira, mas a decisão sobre o futuro do movimento, que já completa 37 dias, ficou para esta quinta-feira, 23. O ato será realizado às 13h30, na Praça Tancredo Neves.



Foto: Victor Pereira / Agência RBS

3 - Projeto que prevê parque aeronáutico em Ratones, em Florianópolis, ainda não foi aprovado



Há pelo menos três semanas, quando um incêndio atingiu uma área de capoeira e pinus em Ratones, no Norte da Ilha, um assunto adormecido desde o fim do ano passado voltou à tona. Isso porque o local danificado pelas chamas integra uma área de 217,5 hectares, que seria destinada a abrigar um parque aeronáutico particular. Seria, já que, até o momento, o projeto encabeçado pelo Grupo Costa Esmeralda e avaliado em R$ 59,7 milhões, não foi aprovado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU).



Foto: Reprodução / Grupo Costa Esmeralda

4 - Nasa anuncia descoberta de sistema de planetas semelhantes à Terra



A agência espacial dos Estados Unidos, a Nasa, anunciou nesta quarta-feira a descoberta de um sistema composto por sete planetas de tamanho semelhante à Terra. Destes planetas, três deles ficam na chamada "zona habitável", onde podem ter condições favoráveis à formação de vida. O sistema estelar foi nomeado "Trappist-1" e fica a 40 anos-luz de distância do nosso sistema solar.

Foto: Reprodução / Nasa

5 - Alunos da Apae Florianópolis seguem sem aula devido a atraso nos salários dos funcionários



Sem aulas desde a última sexta-feira, os 558 alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Florianópolis ainda não sabem quando vão poder retomar as atividades na entidade, fechada há seis dias em função do atraso em repasses do Governo do Estado que serão usados para pagar os salários de janeiro dos 150 funcionários da Apae na Capital.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS