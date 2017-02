A Justiça de Santa Catarina determinou a demissão de 1.033 servidores na prefeitura de Lages, na Serra catarinense. A ação, movida pelo Ministério Público (MP), afirma que a contratação dos trabalhadores temporários foi feita de maneira irregular pela prefeitura. As informações são do RBS Notícias.

Agora, o executivo tem até o dia 7 de março para desligar os funcionários, alguns deles há mais de 15 anos trabalhando. Somente no setor da saúde, são 360 funcionários que terão que ser desligados.

Conforme o jornal, a procuradoria do município ainda estuda se irá recorrer da decisão. Ainda, de acordo com o procurador de Lages, Agnelo Miranda, um concurso público, feito em 2016, preencherá 700 vagas. No entanto, o número não será capaz de completar o quadro de funcionários.

Leia mais notícias:

Ação do Ministério Público requer que prefeitura de Laguna e Casan paguem multa por danos ambientais

MP-SC pede quebra de sigilo do processo da Operação Trato Feito em Balneário Camboriú