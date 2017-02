Uma criança de apenas seis anos morreu em uma colisão frontal no começo da tarde deste sábado na BR-282 em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento da ocorrência, perto das 13h no km 54, chovia bastante e o tráfego era intenso. O presidente da OAB/SC, Paulo Brincas, e a esposa dele estavam em um dos veículos envolvidos. Apesar da colisão ter destruído os dois carros, as vítimas sofreram apenas ferimentos leves.

Conforme informações repassadas pelos familiares de Brincas, no sentido contrário, uma senhora que conduzia um Sandero derrapou o carro, se perdeu na rodovia e invadiu a pista contrária. A motorista do carro sofreu apenas escoriações e recebeu atendimento. Já o menino de seis anos chegou a ser atendido no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado para realizar os procedimentos necessários.

Mais cedo, em Lages, outro acidente na mesma rodovia ocasionou na morte de um homem de 46 anos. Outras três pessoas também se feriram. O acidente ocorreu por volta das 7h, nao km 189.

Leia mais notícias:

Acidente na BR-282, em Lages, deixa um morto e três feridos

PRF estima aumento de até 60% no movimento nas rodovias de SC durante o Carnaval