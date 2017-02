Moradores do Rio Vermelho, em Florianópolis bloquearam a SC-406 com pneus queimados em protesto neste sábado a tarde. Os manifestantes seguram faixas pedindo menos violência e mais respeito aos direitos humanos. A rodovia ficou totalmente bloqueada a partir do início da tarde mas foi liberada por volta das 15h30min.

Segundo informações, o grupo protestou contra morte de um criminoso da região conhecido como "Alemão" em confronto com a polícia. A central da Polícia Militar disse que unidades do Batalhão de Choque e do Bope foram acionadas para o local. A unidade dos Bombeiros da Barra da Lagoa também foi acionada para limpar a pista.