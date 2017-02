Marli Teles de Souza, de 48 anos, foi condenada a 18 anos, 9 meses e 12 dias de prisão pela morte do ex-marido, Rui Dias de Oliveira, em Caçador em 2014. A mulher, que inicialmente era suspeita de quatro assassinatos e ficou conhecida como "viúva negra", foi condenada junto com o filho, Ulisses Souza de Oliveira, de 23 anos, que recebeu a pena de 17 anos, 11 meses e 22 dias pela morte do pai. O julgamento ocorreu nesta sexta-feira em Caçador.



Mãe e filho foram condenados por homicídio triplamente qualificado, fraude processual, corrupção de menores e tentativa de estelionato. De acordo com a acusação, eles assassinaram Oliveira por envenenamento para ficar com um seguro de vida de R$ 1,26 milhão.



Outros dois casos de mortes de ex-companheiros nos quais Marli é suspeita ainda estão em investigação. Já um terceiro caso foi arquivado por falta de provas. As informações são do G1 Santa Catarina.

Em 2014, a vítima, de 60 anos, foi encontrada no interior da própria camionete, em caso registrado inicialmente como morte natural, a partir de um infarto. Mas a perícia apontou que corpo possuía substâncias químicas que utilizadas ao mesmo tempo poderiam causar exatamente esse efeito.

Desde 25 de novembro de 2014, Marli e o filho estão presos no Presídio de Caçador.

Defesa irá recorrer da decisão

A advogada dos réus Márcia Helena da Silva afirma que a defesa irá recorrer da decisão:



— Vamos reiterar as teses para desqualificar o homicídio [de triplamente qualificado para homicídio simples] em relação à Marli e buscar a a absolvição do Ulisses — explica.