Uma mulher de apenas 26 anos morreu em uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão na noite desta quinta-feira em Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. O acidente aconteceu por volta das 19h20min no km 111 da BR-282. Na ocorrência, além da passageira do veículo ter sido atingida, o condutor de 23 anos foi encaminhado ao hospital em estado grave.

O motorista do caminhão não se feriu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não é possível saber a causa do acidente. O Instituto Geral de Perícias (IGP) esteve no local e recolheu o corpo da jovem.

