1 - Colombo anuncia contratação de 1.084 novos PMs



A partir de 2 de maio, 1.084 homens e mulheres começam o treinamento de formação da Polícia Militar (PM) de Santa Catarina. O anúncio oficial do governador Raimundo Colombo ocorreu na manhã desta segunda-feira no Centro de Ensino da PM, no bairro Trindade, em Florianópolis. Na última sexta-feira, a informação foi divulgada pelos colunistas do DC Moacir Pereira e Rafael Martini.



Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS

2 - Prefeitura de Florianópolis recorre ao TJ para ter audiência de conciliação com os servidores

A prefeitura de Florianópolis anunciou no começo da noite desta segunda-feira que solicitou ao Tribunal de Justiça (TJ) do Estado a convocação de uma audiência de conciliação com os servidores municipais em greve. Segundo a assessoria de imprensa do Executivo municipal, o TJ deve divulgar uma data para o encontro até a terça-feira.



Greve completa 35 dias Foto: Leonardo Gorges / Agência RBS

3 - Bebê girafa é a mais nova atração no zoo do Beto Carrero World

Catarina, uma bebê girafa recém-nascida, é a mais nova moradora do zoo do Beto Carrero World. Forte e grandalhona, com 1,90 metro e 80 quilos, ela já passeia charmosa pelo recinto ao lado dos pais e do irmão mais velho, também nascido em Penha _ e pode ser vista pelo público. O nascimento de Catarina, no dia 12 de fevereiro, foi acompanhado com cuidado pelos biólogos e veterinários do parque.



Foto: Imprensa Beto Carrero / Divulgação

4 - Novo projeto de lei de Gean Loureiro (PMDB) é oficialmente apresentado aos vereadores em Florianópolis

Os vereadores da Câmara de Florianópolis ouviram a leitura da carta do prefeito Gean Loureiro (PMDB) sobre o conteúdo de seu novo projeto de lei, protocolado na sexta-feira. A leitura da mensagem, que não durou nem cinco minutos, ocorreu logo no início da sessão ordinária desta segunda-feira e marcou, oficialmente, a entrada do projeto no Legislativo. No entanto, somente após passar pela procuradoria da Casa e ingressar na primeira de três comissões - Constituição e Justiça, Trabalho e, pôr fim, Orçamento -, é que o projeto será considerado tramitando.



Foto: Charles Guerra / Agencia RBS

5 - Sabatina de Moraes no Senado será na manhã desta terça-feira



Confiante em vitórias folgadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário do Senado, a base do presidente Michel Temer articula uma sabatina relâmpago para Alexandre de Moraes. A estratégia é reduzir o número de perguntas ao advogado, ministro da Justiça licenciado, para evitar constrangimentos e garantir entre esta terça-feira e a quarta a aprovação em definitivo do seu nome como novo integrante do Supremo Tribunal Federal (STF).



Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil