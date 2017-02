Um dia após a morte de Mariah Della Giustina Gonçalves, de dez meses, a polícia prendeu o suspeito e autor confesso do crime. O padrasto do bebê foi levado à delegacia ainda durante o velório, que ocorreu na manhã de domingo em Braço do Norte, no Sul do Estado. Após confessar o homicídio, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão. No sábado, o jovem de 21 anos ficou responsável pela criança, enquanto a mãe dela trabalhava.



Segundo o delegado Willian César Salles, a mãe da criança, Taynara Della Giustina, 21, também foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos, mas não tem envolvimento com a morte do bebê. O crime aconteceu na manhã de sábado no bairro Lado da União, e a criança chegou a ser levada ao Hospital Santa Teresinha, em Braço do Norte. O padrasto disse aos atendentes que o bebê teria se afogado com iogurte, mas a perícia do IML apontou que a causa da morte foi asfixia direta.



Em depoimento, o suspeito disse à polícia que se irritou como choro do bebê, e em um momento de fúria, apertou o pescoço da criança. Ele disse ao delegado que estava cansado e estressado, e que o choro da criança durante noite não tinha deixado ele dormir.



— A mãe deixou a mamadeira pra ele dar e saiu trabalhar. Diante do choro da criança, ele no momento de fúria, perdeu a cabeça e asfixiou a criança com as próprias mãos — relata o delegado, a partir do depoimento do suspeito.



O padrasto foi preso por homicídio qualificado, e a Polícia Civil continua as investigações. A intenção é descobrir se a criança já havia sido agredida outras vezes, pois o laudo do IML também apontou uma fratura de fêmur,além de apresentar hematomas pelo corpo.



