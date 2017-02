A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registraram pelo menos 11 prisões por embriaguez ao volante durante as festas de Carnaval no Estado. Nas estradas estaduais as detenções ocorreram em Taió, Videira, Brusque, Imbuia e Florianópolis. Já nas BR's, as ocorrências foram em Itapema, Itajaí, Mafra, Campos Novos, Maravilha e em Barra Velha.

Além dos registros, a PRF registrou 2.392 autos de infração. Destes, pelo menos 154 motoristas, foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Já a PMRv autuou 662 veículos entre a manhã de sábado até a noite de ontem.

Na BR-101 as prisões ocorreram entre a tarde de sábado e noite de domingo, nos quilômetros 81, 143 e 119. Na BR-282, na madrugada de ontem uma pessoa foi encaminhada para a delegacia no km 613 e outra foi detida no m 338 no fim da tarde de ontem. Já na BR-116, o flagrante aconteceu na tarde de ontem no km 1 da rodovia. Já nas estradas estaduais as detenções foram na SC-135, SC-108, SC-114, e SC-281 e SC-401. A identidade dos envolvidos não foi divulgada.

Desde novembro, dirigir embriagado é uma infração gravíssima punida com suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa de R$ 2.934,70. A mesma multa é aplicada ao motorista que recusa se submeter aos testes.

Acidentes no fim de semana

Foto: PRF / Divulgação

Ao menos três pessoas perderam a vida nas estradas de Santa Catarina durante o final de semana de Carnaval. Em três colisões frontais, duas na BR-282 e uma na SC-410, uma criança de seis anos, um homem de 46 anos e um jovem de 28 anos, morreram entre a manhã de sábado e madrugada de domingo.



Leia mais notícias:

Fim de semana de Carnaval registra três mortes nas estradas de SC

PRF estima aumento de até 60% no movimento nas rodovias de SC durante o Carnaval