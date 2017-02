Um policial do 22º Batalhão da Polícia Militar foi atingido com um tiro de raspão por traficantes na comunidade Novo Horizonte, que fica no bairro Monte Cristo, parte Continental de Florianópolis, na noite de sábado.

As informações ainda preliminares são de que uma guarnição da PM fazia o policiamento na Rua José Machado Simas quando avistou dois homens conhecidos pela atuação no tráfico de drogas e ordenou que eles encostassem no muro. Em seguida, um deles saiu correndo e efetuou cerca de 10 tiros com uma pistola 9 milímetros, atingindo um disparo no joelho de um dos PMs. O policial então revidou efetuando 11 tiros, mas os envolvidos não foram localizados.



A região do Monte Cristo registra intensos tiroteios este ano, além de assassinatos — foram 8 homicídios em 2017 (dois na Chico Mendes e seis na Novo Horizonte). Moradores relatam medo da ação de traficantes e disputas entre facções criminosas. A PM reforçou as rondas pelo bairro e a Polícia Civil prometeu ampliar a equipe de investigação da 3ª Delegacia de Polícia, a responsável pela área.

