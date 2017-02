Cinco homens foram presos pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta segunda-feira após arrombarem um caixa eletrônico no Centro de Palhoça, na Grande Florianópolis. Quatro deles foram encontrados na mesma rua da agência do Santander, onde eles haviam furtado momentos antes dentro de um Corsa. O quinto integrante estava nas proximidades.

Segundo a PM, as viaturas chegaram ao local depois que o 190 foi acionado. Como os bandidos não estavam mais dentro da agência, os policiais fizeram buscas na região e encontraram o carro onde eles estavam. Dentro do veículo, a polícia encontrou R$ 66.910,00 e um maçarico.

Durante a abordagem, o celular de um dos homens começou a tocar. Por isso as equipes conseguiram chegar até o quinto integrante, que ligou para informar que a PM estava por perto. Parte do grupo preso era de Joinville e a outra parte, do Paraná.

Assalto no começo do mês terminou com três suspeitos mortos

Três homens morreram e outros três ficaram feridos após um assalto a uma agência do Banco do Brasil no centro de São João Batista, na Grande Florianópolis, durante a madrugada de 11 de fevereiro. A Polícia Civil, que tinha informações sobre um possível assalto na região, foi até o local com uma equipe da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) e trocou tiros com pelo menos oito assaltantes.

No confronto, por volta das 4h, três suspeitos morreram, um ficou ferido com gravidade e outros quatro conseguiram fugir em dois carros. Dois agentes — o delegado Anselmo Cruz e um policial civil — também foram atingidos, mas passam bem.

