Quatro armas foram apreendidas nesta sexta-feira na comunidade Vila União, na Vargem do Bom Jesus, em Florianópolis. Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão no local. Além das pistolas, que seriam usadas em ataques contra bases das polícias militar e civil, foram apreendidos três quilos de maconha e crack. Cerca de 100 munições também foram encontradas no local.

Ainda de acordo com a polícia, que agiu por meio da delegacia de Combate às Drogas, seis pessoas foram autuadas por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Entre as armas apreendidas estão duas pistolas calibre nove milímetros, uma .40 com o brasão da Polícia Civil e uma pistola .380. Cães farejadores também foram usados durante a operação.



