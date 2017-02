A reportagem do DC utilizou o novo Portal da Transparência do governo do Estado, que será lançado nesta terça-feira, para fazer a comparação dos gastos públicos entre 2015 e 2016 nas três principais áreas de atendimento ao cidadão: Saúde, Educação e Segurança. Enquanto na Saúde aumentaram os percentuais com despesas com folhas de pagamento e investimentos, na Educação os salários exigiram um desembolso maior, mas os investimentos tiveram uma leve redução. Já na Segurança Pública, os percentuais com pessoal e com obras caíram, com aumento na manutenção dos serviços já prestados.

Na Educação, as informações da Transparência mostram que as despesas totais cresceram 0,72% de um ano para o outro. Desse total, porém, os investimentos caíram de 6,79% para 4,91%. A revitalização da rede física aparece nos dois anos como o principal investimento. Conforme a Secretaria de Educação de SC, esse trabalho vem sendo executado a partir da busca de recursos extras para as obras nas escolas estaduais, que são a principal demanda. Estão sendo usados, conforme a assessoria da pasta, basicamente recursos do BNDES e do Banco do Brasil.



Abaixo, você confere os gastos com Educação:







