O prefeito de Florianópolis, Gean Loureiro (PMDB), voltou atrás e anunciou hoje que irá vetar a limitação de passagens gratuitas no transporte público para pessoas com deficiência permanente. A medida era prevista no Projeto de Lei Complementar 1.600/201 aprovado pela Câmara dos Vereadores. Em reunião com a Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB-SC, o prefeito se comprometeu a fiscalizar melhor a concessão do benefício para evitar fraudes.

O PLC 1.600/201t integrava o chamado "pacotão" de projetos para reduzir os gastos públicos e foi aprovado no dia 27 de janeiro por 15 votos a favor, seis contra e duas ausências. Propunha limitar o benefício a deficientes físicos, visuais, auditivos e mentais que tenham deficiência permanente para linhas convencionais e sob comprovação de renda familiar de até três salários mínimos ou Bolsa Família.

O ponto polêmico do texto foi a limitação de 60 passagens mensais. Esta medida já havia sido criticada por vereadores durante a tramitação, que argumentaram não ser um número suficiente para muitos casos. Chegou-se a ter uma emendar retirando a medida do PLC, que foi rejeitada no plenário.

— É importante que fique claro que a acessibilidade é uma forma de inclusão e inclusão é criar condições para que todos, com suas especificidades e diferenças, possam contribuir para a construção de uma vida social — disse a advogada Ludmila Hanisch, representante da comissão que se reuniu com o prefeito.