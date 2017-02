A prefeitura de Florianópolis anunciou no começo da noite desta segunda-feira que solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado a convocação de uma audiência de conciliação com os servidores municipais em greve. Segundo a assessoria de imprensa do Executivo municipal, o TJ deve divulgar uma data para o encontro até a terça-feira. Leia abaixo a íntegra da nota:

"Diante da intransigência do sindicato dos trabalhadores, Sintrasem, em negociar com a Prefeitura de Florianópolis, mesmo depois de significativos avanços praticados pelo executivo, a Prefeitura resolveu pedir, nesta segunda-feira (20), a intervenção do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), para uma audiência de conciliação a fim de chegar ao fim de uma greve considerada totalmente ilegal que castiga a população de Florianópolis. O TJSC deve se pronunciar até amanhã com uma data do encontro".

Greve completa 35 dias

Em assembleia realizada nesta segunda-feira, os servidores da prefeitura de Florianópolis decidiram manter a greve por tempo indeterminado. A votação, mais uma vez, foi unânime. A paralisação dos funcionários municipais completou 35 dias nesta segunda-feira.

Durante o ato, o presidente do Sintrasem, Alex dos Santos, explicou a posição do sindicato quanto às propostas do projeto de lei enviado pelo prefeito Gean Loureiro à Câmara dos Vereadores. Segundo o dirigente sindical, a proposta da prefeitura traz avanços em "apenas uma ou duas áreas", porém continua a cortar direitos dos trabalhadores. Um documento com a posição do sindicato foi distribuído aos trabalhadores.

