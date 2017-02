1 - Deic prende suspeitos de ataques a duas delegacias em Florianópolis

Após ataques a tiros contra duas delegacias de polícia no norte da Ilha de Santa Catarina, a Polícia Civil afirma que conseguiu identificar e prender os suspeitos dos crimes em Florianópolis. As informações ainda preliminares da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) indicam que entre eles estaria o mandante dos atentados à 7ª DP de Canasvieiras e à 8ª DP dos Ingleses.



Foto: Roelton Maciel / Agência RBS

2 - PDT oficializa saída do governo de Gean Loureiro

O diretório municipal do PDT oficializou nesta quinta-feira a saída da base do governo de Gean Loureiro (PMDB). O ponto de divergência ocorreu durante a votação do pacotão de projetos encaminhados pelo chefe do Executivo da Capital ao Legislativo municipal no inicio do mês. A maioria dos projetos foi aprovada, incluindo a suspensão do plano de cargos e salários dos servidores, que gerou a greve do funcionalismo. A nota oficial alega o descumprimento de promessas de campanha pelo atual prefeito.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

3 - OAB marca reunião de conciliação entre a prefeitura de Florianópolis e o sindicato dos servidores

A OAB anunciou, na tarde desta quinta-feira, que está disposta a intermediar uma reunião entre os representantes da prefeitura de Florianópolis e do sindicato dos servidores municipais, o Sintrasem, para tratar sobre a greve da categoria, que já está paralisada há 24 dias. O encontro, que já foi aceito pelo Executivo, está marcado para às 9h desta sexta-feira, na sede da entidade, localizada na Beira-Mar Norte. Na quarta-feira à tarde, a desembargadora Vera Copetti, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), negou o pedido do sindicato que pedia a reversão da decisão que declarou a ilegalidade da greve na Capital. Com isso, a paralisação segue declarada ilegal pela Justiça. A greve já dura 24 dias.



Foto: Betina Humers / Agência RBS

4 - Sobe para 52 o número de municípios infestados pelo Aedes aegypti em Santa Catarina

Com pouco mais de um mês, 2017 já promete ser um ano de muitos desafios no combate ao Aedes aegypti em Santa Catarina. Subiu para 52 o número de municípios infestados pelo mosquito no Estado, a maioria deles no Oeste de SC. No boletim divulgado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive-SC) nesta quinta-feira, a cidade de Caibi, também no Oeste, entrou para a lista. Já foram identificados 895 focos do mosquito, em 74 municípios. Neste mesmo período, em 2016, tinham sido identificados 920 focos em 78 municípios.

Foto: Fiocruz Imagens / Divulgação

5 - Secretário da Casa Civil de Florianópolis se torna réu em crime de responsabilidade

Filipe Mello (PR), atual secretário da Casa Civil do governo Gean Loureiro (PMDB), se tornou réu por crimes de responsabilidade em um processo de improbidade administrativa que tramita desde maio de 2007 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). O motivo é uma licitação para iluminação pública realizada no governo de Dário Berger (PMDB).



Foto: Betina Humeres / Agencia RBS