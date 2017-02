O promotor Daniel Paladino, titular da procuradoria da infância e da juventude de Florianópolis, entrou, no fim da tarde desta sexta-feira, com ação civil contra o Sintrasem, sindicato que representa os servidores do município, e também contra a própria prefeitura. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Ministério Público (MP). Entre os pedidos feitos à Justiça, Paladino pede que o judiciário determine que o sindicato delibere pelo retorno dos professores às escolas em 48 horas e, em caso de descumprimento, aplique multa diária de R$ 100 mil ao Sintrasem.

O promotor pede que, caso o sindicato não atenda a notificação dentro do prazo estipulado, a prefeitura contrate professores temporários para dar início ao ano letivo na rede municipal de ensino. Em caso de descumprimento, Paladino também pede que seja aplicada multa diária de R$ 100 mil. E, assim que a greve for encerrada, cabe ainda ao município apresentar à Justiça um calendário de reposição das aulas perdidas.

Além disso, o pedido à Justiça ainda recomenda que seja determinado que a prefeitura adote as medidas que julgar cabíveis, dentro do âmbito administrativo, para desestimular a greve. A assessoria do MP citou a abertura de processo disciplinar, se for o caso, como exemplo de medida. Agora, com a ação já protocolada no cartório, o documento será encaminhado ao judiciário que definirá quem será o juiz responsável. Segundo a assessoria, não há prazo legal para o parecer do juiz, no entanto, acredita-se que a resposta deve vir logo considerando a gravidade do caso.

Em entrevista ao DC na manhã desta sexta, Paladino explicou que a ação é específica para a educação. Antes de a ação civil ser encaminhada para a Justiça, a prefeitura já havia sinalizado que faria o corte do ponto dos servidores em greve. Além disso, na quinta-feira o executivo tinha reunido informações para o MP sobre as unidades inoperantes, propostas feitas para o sindicato e um balanço das conversas feitas com a categoria.

Promotora pede abertura de inquérito policial

Além da ação ajuizada por Paladino, outro ponto judicial ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira. Diz respeito ao pedido de prisão dos diretores do sindicato feito pela Procuradoria Geral da prefeitura. Segundo a assessoria de comunicação do MP, a promotora Analú Librelato Longo determinou que seja aberto um inquérito policial para investigar se houve crime durante a paralisação que justificasse o pedido da prefeitura.

Entre os pontos a serem investigados, que enumerados no documento, conforme a assessoria do MP, estão a paralisação do trabalho seguido de violência e perturbação da ordem, atentado contra a liberdade de trabalho e, ainda, a paralisação de trabalhos de interesse coletivo, como educação e saúde.

A promotora ainda teria se manifestado sobre um ponto específico do pedido da prefeitura, que é sobre a desobediência de ordem legal. Na opinião dela, o crime está claramente evidenciado e, caso a polícia o identifique também, caberia prisão em flagrante. No entanto, como a pena do crime é inferior a quatro anos, bastaria os detidos assinarem um termo circunstanciado. Ou seja, os diretores, no caso, não ficariam detidos.

Um dos últimos pontos judiciais relacionados ao movimento dos servidores é o ingresso do Sintrasem no MP pedindo a revogação da lei aprovada na Câmara de Vereadores de Florianópolis _ que foi o estopim para o início da paralisação já que, segundo os grevistas, a lei retira os direitos dos servidores, sendo ilegais e inconstitucionais.

O outro ponto diz respeito a ilegalidade da greve, decisão anunciada pela desembargadora Vera Copetti, que também fixou multa diária de R$ 100 mil caso o movimento não fosse encerrado. O Sintrasem recorreu da decisão, mas a Justiça não acatou o pedido por entender que o movimento é ilegal.



