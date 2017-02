Um motorista de 37 anos morreu em um acidente na madrugada deste sábado na BR-116, no Norte de Santa Catarina. Na colisão frontal, o reboque de um caminhão bitrem se soltou e atingiu a cabine de caminhão tanque que trafegava na pista contrária. O condutor do veículo bitem não se machucou.

O acidente que aconteceu por volta das 5h, no km 27, chegou a interditar totalmente a rodovia até as 7h. Perto das 9h ainda havia fila na região. Um dos caminhões envolvidos estava carregando batatas. Antes do acidente, parte da carga caiu na pista. Já o caminhão tanque trasportava resina de madeira.

Foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF) / Divulgação

Segundo relatório da AutopistaPlanalto Sul, a limpeza no local durou cerca sete horas. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para ajudar no trânsito.

