1 - Rodrigo Maia é reeleito presidente da Câmara dos Deputados

Eleito para um mandato tampão há quase sete meses, Rodrigo Maia (DEM-RJ) seguirá na presidência da Câmara por mais dois anos. Fortalecido pelo revés no Supremo Tribunal Federal (STF) das ações que tentavam barrar sua candidatura e apoiado pelo Palácio do Planalto, ele venceu a disputa no primeiro turno. Com 293 votos, foi reconduzido pelos colegas nesta quinta-feira.



Foto: Nilson Bastian / Câmara dos Deputados

2 - Joinville decreta situação de emergência por causa dos danos das chuvas

Diante dos danos causados pelas intensas chuvas do dia 30 de janeiro, que atingiram aproximadamente 94 mil pessoas e 33 mil unidades habitacionais, a Prefeitura de Joinville decretou Situação de Emergência (Decreto número 28.385/2017), assinado pelo prefeito Udo Döhler na tarde desta quinta-feira. O decreto destaca que as chuvas, iniciadas às 13 horas daquele dia, atingiram a marca de 143 mm em 24 horas, correspondente a 60% da média histórica para o mês de janeiro.



Foto: Jean Carlos CAETANO / PM

3 - Edson Fachin é o novo relator da Lava-Jato no STF

O ministro Edson Fachin é o novo relator da Lava-Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). A vaga estava aberta desde 19 de janeiro, quando Teori Zawascki, responsável pelos processos da operação na Corte, morreu em acidente aéreo no litoral do Rio de Janeiro. O sorteio que definiu a relatoria ocorreu na manhã de quinta-feira, pelo sistema eletrônico do STF, entre os ministros que integram a Segunda Turma da Corte.

Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

4 - Após incêndio em ônibus, transporte público de Criciúma funciona somente até as 22h

A frota do transporte público de Criciúma terá mudanças no horário de circulação. Na noite de quarta-feira, um ônibus foi encontrado em chamas, o que motivou a alteração no serviço. Na tarde desta quinta-feira, diretores das empresas de transporte se reuniram com o comando da Polícia Militar para discutir medidas de segurança para manutenção do transporte nos bairros onde ocorreram os ataques. No encontro, ficou definido que toda a frota de ônibus vai circular somente até as 22h, sem a necessidade de escolta para os veículos.



Foto: Corpo de Bombeiros / Agência RBS

5 - Com atuação segura, Criciúma goleia o Brusque por 4 a 0

Três jogos. Esse foi o tempo que o técnico Deivid precisou para levar o Criciúma à primeira vitória sob o seu comando. Mais do que isso, foi um triunfo em que o time do Sul do Estado mostrou um bom futebol no Campeonato Catarinense. Nesta quinta-feira, o Tigre passou por cima do Brusque no Estádio Augusto Bauer, com o placar de 4 a 0 sobre a equipe que surpreendeu o Figueirense na estreia do Estadual.



Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS