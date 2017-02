Os senadores catarinenses Dalírio Beber e Paulo Bauer, ambos do PSDB, devem aprovar a indicação do ministro da Justiça licenciado Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga aberta pela morte do ministro Teori Zavascki, em janeiro deste ano. O nome de Moraes será submetido ao plenário do Senado após a sabatina desta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e a expectativa é de que a votação dos senadores ocorra na quarta. O senador Dário Berger (PMDB) não foi localizado pela reportagem até o fim da tarde desta terça para comentar a indicação.

Dalírio Beber esteve na CCJ no início da sabatina e falou brevemente com Moraes, mas não se registrou para fazer perguntas. Mesmo sem ser membro da comissão, ele poderia fazer questionamentos caso manifestasse interesse. Conforme o tucano, ele mantém uma relação de proximidade com o ministro licenciado em razão de várias reuniões entre ambos com o Fórum Parlamentar Catarinense, do qual Beber é coordenador.



— Inclusive fiz questão de contar que um dos assessores do Teori tinha me confidenciado no ano passado que, após reunião com o Alexandre, o ministro disse que ele tinha perfil para um dia ocupar um dos cargos no STF. Estou convencido que a condução dele como ministro do STF é algo que deve ocorrer em função da sua qualificação e preparo que o recomendam a ocupar uma das 11 cadeiras do Supremo — avalia o senador.

Já Paulo Bauer transitou pela CCJ por mais de um momento e, como líder do PSDB no Senado, se inscreveu para falar na sabatina. Ele acompanhou a maior parte dos questionamentos dos colegas pela TV, no gabinete, em meio a outras tarefas do dia. Quando falou com a reportagem do Diário Catarinense, disse que ainda estava avaliando se faria perguntas ao indicado ao STF, mas adiantou elogios ao ministro licenciado da Justiça:

— É muito provável que a maioria dos senadores tenha a convicção de que ele é um homem preparado para o exercício do cargo, com conhecimento jurídico, formação e trabalhos desenvolvidos no Executivo e Judiciário que o credenciam. Tenho certeza que o presidente Michel Temer escolheu um homem de alta qualificação.

