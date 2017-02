1 - Sensação de calor chega a 50ºC no Sul de SC nesta quinta-feira



Essa quinta-feira foi um dia de extremos em Santa Catarina. Uma chuva forte com queda de granizo em algumas cidades catarinenses no fim da tarde e radiação ultravioleta em nível extremo em todas as cidades do Estado. Além disso, a quinta-feira registrou muito calor, principalmente no Sul de SC. Em Meleiro a temperatura chegou aos 36,8°C com sensação de 47°C pra quem estava andando pelas ruas da cidade. E a sensação de calor foi ainda maior pra quem estava em Sombrio, com sensação de calor de 50°C, mesmo com os termômetros marcando 36°C.

Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS

2 - Servidores seguem em greve por tempo indeterminado na Capital

Os servidores municipais de Florianópolis decidiram, mais uma vez, manter a greve por tempo indeterminado. A decisão foi tomada em assembleia realizada na tarde desta quinta-feira no centro da Capital. Com 32 dias de duração, esta já é a segunda greve mais longa da história da categoria, atrás de uma paralisação ocorrida no final da década de 1980, durante o governo de Edison Andrino (PMDB), que durou 45 dias.



Foto: Leonardo Thomé - Agência RBS

3 - Papa Francisco grava vídeo para crianças de Florianópolis em encontro com Padre Vilson Groh

O padre Vilson Groh, que mora e trabalha em Florianópolis, foi recebido pelo Papa Francisco na manhã desta quinta-feira. Em uma audiência privada de 20 minutos, o catarinense leu para o pontífice cartas de uma menina que foi violentada e outra de crianças que moram na periferia em Florianópolis, que são atendidas por entidades da Rede Instituto Padre Vilson Groh. Como retribuição, o Papa gravou um vídeo com uma mensagem para elas.



Foto: L¿Osservatore Romano / Divulgação

4 - Apae de Florianópolis suspende aulas por falta de dinheiro

A partir desta sexta-feira, as aulas serão interrompidas por tempo indeterminado na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Florianópolis. O motivo é que os professores não receberam o salário de janeiro, o que fez a presidente da entidade no município, Elizabeth Donato das Neves, liberá-los do compromisso. Os pais foram avisados da medida de emergência.



Foto: Marco Favero / Agencia RBS

5 - Grande operação reintegra posse de quatro terrenos em Camboriú

A Polícia Militar (PM) faz uma grande operação com outros órgãos públicos nesta quinta-feira em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, para reintegração de posse de quatro terrenos do município ocupados por 360 famílias no Loteamento Conde Vila Verde, no bairro Monte Alegre. Estima-se que pelo menos 500 pessoas estejam na região desde novembro do ano passado.



Foto: Polícia Militar / Divulgação