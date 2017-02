Um sequestro relâmpago acabou em tiroteio em Porto Alegre na noite desta quarta-feira. Conforme o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) do Rio Grande do Sul, uma mulher foi assaltada na Avenida Carlos Gomes, uma das mais movimentadas da cidade, por volta das 18h. Ela teve seu carro roubado por dois criminosos e foi levada com eles.

Os sequestradores telefonaram para familiares da vítima, exigindo dinheiro para libertá-la. Nesse meio tempo, os parentes da mulher sequestrada informaram a polícia, que ficou monitorando a ação dos assaltantes.

Os bandidos marcaram um local, nas proximidades de um parque, na Zona Norte da capital gaúcha, para receber R$ 1,3 mil. Após a entrega do dinheiro, a refém foi liberada e a polícia passou a perseguir a dupla. Nas proximidades do Shopping Iguatemi, houve troca de tiros entre bandidos e policiais.



Um dos criminosos foi baleado e preso, e o outro conseguiu fugir em um táxi, que foi encontrado horas mais tarde na região central de Porto Alegre. Na fuga, ele trocou pelo menos um tiro com um dos seguranças na área externa do shopping, o que assustou frequentadores de um restaurante. Em pânico, muitas pessoas se protegeram sob as mesas. Ninguém ficou ferido.



* Diário Catarinense, com informações de Zero Hora