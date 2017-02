Após 38 dias, chegou ao fim a greve com maior adesão da história dos servidores da prefeitura de Florianópolis. A decisão foi tomada em assembleia que durou mais de duas horas, na tarde desta quinta-feira, no Centro da Capital. A grande maioria dos participantes votou pelo fim da greve, com apenas nove votos contrários. Com isso, os serviços que estavam paralisados devem voltar a funcionar já nesta sexta-feira, incluindo a totalidade dos postos de saúde e unidades de educação.

A assembleia dessa quinta-feira teve participação massiva dos servidores, a exemplo das anteriores. Por 45 minutos, o presidente do Sintrasem, Alex dos Santos, explicou à categoria as diretrizes do acordo assinado entre o sindicato e a prefeitura no dia anterior, em mediação feita pelo Tribunal de Justiça.

Santos, mais uma vez, elogiou a capacidade de mobilização dos servidores e elencou o que classificou de "perdas e ganhos" e foi aplaudido diversas vezes durante o ato.

— Diante da atual situação do país, conseguimos mover uma montanha — afirmou.

Entre os ganhos da negociação, Santos destacou a volta da incorporação para aposentadoria das gratificações inerentes aos cargos, o que representa 95% dos casos. O dirigente sindical ainda comemorou o retorno do plano de carreira, cargos e salários, que ficou suspenso após a aprovação do pacotão na Câmara em janeiro.

Agora, o Executivo se comprometeu a enviar até a data-base da categoria um cronograma para a implementação das implicações financeiras. Entre as vitórias, Santos ainda ressaltou a recuperação do anuênio e do triênio, mediante a garantia de não haver mais de duas faltas injustificadas por ano.

Outro ponto que agradou ao sindicato foi em relação às horas extras. Agora, elas passam a ter o valor de 50%, mas são vinculadas à remuneração total e não mais ao vencimento-base.

Já entre as perdas, ele elencou a diminuição do período da licença-prêmio de 90 dias para 45, além de estar vinculada a um curso de capacitação. Segundo o acordo da quarta-feira, os grevistas terão de repor 52,5% das horas não-trabalhadas, com a garantia de não haver descontos nos salários.

Apesar da orientação pelo fim da greve, na hora da avaliação do movimento, os dirigentes sindicais criticaram duramente a prefeitura, que, segundo eles, aproveitou o pacotão "goela abaixo", sem discussão com os servidores.

Santos ainda pediu aplausos para os servidores do civil, que iniciaram a greve, e do magistério, que incorporaram o movimento no início de fevereiro.

— Sem a força de vocês, não teríamos conseguido fazer o prefeito voltar atrás em vários pontos — afirmou.



