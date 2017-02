Os servidores municipais encaminharam nesta terça-feira uma Proposta de Lei Complementar (PLC) a prefeitura de Florianópolis pedindo a revogação da lei que suspendeu o plano de carreira dos trabalhadores no mês passado. Na proposta, endereçada ao secretário da Casa Civil, Filipe Mello, o Sindicato da categoria (Sintrasem) sugere alterações que "possam otimizar os recursos financeiros" e ao mesmo tempo, "restabelecer os direitos dos trabalhadores. Se aceita pela prefeitura, a greve dos trabalhadores pode se aproximar do fim.

Além da PLC, o documento de apresentação, assinada pelos dirigentes do Sintrasem, afirma que as planilhas com a previsão das finanças para 2017 apresentam "um erro grosseiro". Os trabalhadores afirmam que "quase todas as gratificações apresentadas pela prefeitura como incorporáveis ao vencimento, na verdade são inerentes aos cargos e funções".

Até o fim desta manhã, a prefeitura deve divulgar a lista com o nome dos servidores em greve na saúde e Assistência Social que terão desconto no ponto. Apesar da educação participar do movimento desde o início das mobilizações, os trabalhadores da área serão descontados somente no próximo mês, já que a paralisação no setor teve início na semana na segunda-feira.

Confira um trecho da nota:

"Apresentamos a saída política para resolução do impasse:Projeto do Executivo para a Câmara , em regime de Urgência Urgentíssima, para aprovação pela CMF. Além disso, supressão das medidas administrativas referentes à extensão de jornada, hora atividade do magistério e manutenção da quantidade de plantões das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde, para o fim da greve."

