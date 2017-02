Os servidores municipais de Florianópolis estiveram perto de declarar o fim da greve da categoria em assembleia realizada na tarde desta quarta-feira, mas a decisão sobre o futuro do movimento, que já completa 37 dias, ficou para a próxima quinta-feira. O ato será realizado às 13h30, na Praça Tancredo Neves.

Havia expectativa de que a greve chegasse ao fim ainda nesta quarta devido ao entendimento entre representantes da prefeitura e do sindicato da categoria, o Sintrasem. O encontro, que iniciou na manhã desta quarta, durou quase seis horas e teve mediação da desembargadora Vera Lúcia Copetti no Tribunal de Justiça. Como as partes envolvidas chegaram a um acordo na audiência, lideranças do sindicato apresentaram as propostas aos servidores já inclinadas a aprová-las para encerrar a greve.

Durante a assembleia, no entanto, servidores manifestaram a intenção de que os pontos discutidos na audiência fossem melhor avaliados, deixando a votação sobre a greve para quinta-feira. Assim, o comando de greve colocou em votação a preferência por decidir o futuro da greve ainda nesta quarta-feira ou deixar para quinta. Por maioria de votos, após duas rodadas apertadas de manifestações, os servidores decidiram deixar a questão para quinta.

A ata da assembleia, portanto, continua em aberto até a votação de quinta. Entre os pontos debatidos, e que acenaram para a conciliação entre sindicato e prefeitura, estão a licença-prêmio e as incorporações salariais. Foi acordado que não haverá mais licença-prêmio no atual modelo, mas os servidores terão direito a uma licença de capacitação de 45 dias a cada cinco anos, desde que a capacitação escolhida seja realizada a critério da administração pública.

Incorporações continuam proibidas, mas serão mantidas na aposentadoria desde que obedeçam um tempo mínimo de contribuição e que a função gratificada exercida tenha relação com o cargo efetivo do servidor. Outro ponto acordado é o adicional pelo tempo de serviço: o adicional será mantido desde que o servidor não tenha mais de uma falta ao ano. Tetos também foram estabelecidos: adicional máximo de 30% para servidores do quadro civil e de 50% para o magistério.

Tanto o prefeito Gean Loureiro (PMDB) quanto o presidente do Sintrasem, Alex dos Santos, se mostraram otimistas em relação à negociação.

—Com a participação do judiciário foi possível chegar a uma conversa para se ter uma conclusão, o que antes não era possível. E uma visão clara de que nós não podíamos abrir mão dos princípios apresentados na nossa proposta sob pena de inviabilizar a prefeitura — avaliou o prefeito Gean Loureiro após a audiência.



— A direção do sindicato visualizou vários avanços na proposta. Achamos que é possível a gente construir um acordo a partir daí. Se tiver algum ajuste para fazer, também iremos conversar amanhã (quinta-feira) com o Executivo municipal. A ideia é tomar a decisão com tranquilidade — anunciou o presidente do Sintrasem.



