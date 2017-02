1 - Servidores municipais de Florianópolis mantêm greve e protestam contra Gean Loureiro

Milhares de servidores municipais de Florianópolis decidiram nesta terça-feira, por unanimidade em assembleia na Praça Tancredo Neves, manter a greve que já dura três semanas na cidade. A paralisação foi iniciada pelos trabalhadores como protesto contra o pacote de medidas que o prefeito Gean Loureiro enviou à Câmara que alterou direitos dos funcionários públicos. Entre 7 mil e 10 mil pessoas, segundo o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Sintrasem), e 3,5 mil pessoas, conforme a Polícia Militar, participaram da assembleia.

Foto: Marcus Bruno / Agência RBS

2 - "É um belo presente", diz padre Vilson Groh, de Florianópolis, que vai encontrar o Papa Francisco, na Itália

O padre Vilson Groh, que mora e trabalha em Florianópolis, confirmou, por telefone, na tarde desta terça-feira que será recebido pelo Papa Francisco, na Itália, ainda este mês. O encontro, que é chamado de audiência, será no dia 16, às 11h. Vilson, que completou 35 anos de sacerdócio em dezembro de 2016, recebeu o comunicado oficial na manhã desta terça-feira.



Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

3 - Corpo é encontrado aos pedaços e carbonizado no Morro da Queimada, em Florianópolis

Mais um crime bárbaro é registrado em Florianópolis, desta vez em uma comunidade do Maciço do Morro da Cruz, na área central da cidade. Na tarde desta terça-feira, a Polícia Militar encontrou um corpo queimado e em pedaços. Ironicamente, estava no alto do morro da Queimada, que fica nos fundos da região do Morro do Mocotó.



Foto: Diogo Vargas / Agencia RBS

4 - Universidade de Lages cancela curso de Medicina Veterinária a distância após repercussão negativa

A pouco menos de duas semanas do início das aulas, o Centro Universitário Unifacvest, em Lages, cancelou os 40 cursos de graduação a distância previstos para este semestre. O recuo foi dado na última sexta-feira em uma reunião do conselho universitário para avaliar a repercussão negativa de uma carreira específica: a de Medicina Veterinária, que seria a primeira na modalidade EaD no Brasil autorizada pelo Ministério da Educação (MEC). A informação de que médicos veterinários estariam sendo formados de forma semipresencial revoltou a categoria, que se mobilizou na internet e em vias oficiais.



Foto: Nilton Wolff / O Goleador

5 - Dois fugitivos da Penitenciária de Blumenau são detidos e outro é baleado e morto em confronto

Três dos sete detentos da Penitenciária Industrial de Blumenau que estavam foragidos foram encontrados nesta segunda-feira à noite. Agentes da Polícia Militar e do Departamento de Administração Prisional (Deap) os localizaram na região do Belchior Baixo, em Gaspar, na Rua João Deschamps.



Foto: Patrick Rodrigues / Agencia RBS