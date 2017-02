Termina nesta quinta-feira o prazo de 48 horas, determinado pelo promotor de Justiça Daniel Paladino, para que a prefeitura de Florianópolis e o sindicato dos servidores municipais, o Sintrasem, entrem em acordo pelo início imediato das aulas na rede pública da Capital. O ano letivo no município deveria ter iniciado na semana passada, mas, por conta da greve que completa um mês também nesta quinta-feira, isso não ocorreu.

No inquérito civil público assinado por Paladino, que atualmente responde pela Promotoria da Infância e da Juventude, o promotor avalia, conforme a assessoria de imprensa do Ministério Público, os impactos da paralisação no calendário escolar, não só pelo atraso no começo das atividades, mas também com relação ao modo como essas aulas e conteúdos serão aplicados dentro dos dias que compreendem ao ano letivo.

Ainda segundo a assessoria do MP, a partir do término do prazo, caso a recomendação não seja cumprida, Paladino deve requer ao Judiciário uma ação civil, que será estruturada a partir do entendimento do próprio promotor. Caberá então a Justiça aceitar ou não o pedido de Paladino e determinar o início imediato do ano letivo na Capital.



