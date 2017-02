A taxa de desocupação* atingiu a casa de 6,2% em Santa Catarina no último semestre de 2016. Divulgada na manhã desta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) mostrou que o índice de pessoas desocupadas no Estado aumentou 0,2% se comparado o terceiro semestre do ano passado. Apesar do avanço negativo, o número é inferior ao dado nacional, que atingiu 12%.

Em números, a amostra registrou a média de 226 mil catarinenses fora do mercado de trabalho entre outubro e dezembro do ano passado. Já com relação ao mesmo período de 2015, 74 mil empregos foram perdidos.



Os resultados, ainda que positivos para a economia catarinense, acendem um alerta. Com relação ao último trimestre de 2015 — quando o indicador marcava 4.2% — a linha de pessoas desocupadas no Estado registrou um salto de 2%. Se comparado com o mesmo período de 2014, o número de 2016 teve um aumento ainda maior: crescimento de 3,5%.

A análise elaborada pelo IBGE verificou também que a nível Brasil o desemprego chegou a 12% no último trimestre de 2016 e atingiu a maior taxa desde 2012, quando se iniciou a série histórica. No período, havia 12,3 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. O número representa um crescimento de 36% em relação ao mesmo trimestre de 2015 e de 2,7% em comparação com o trimestre anterior.

*Taxa de desocupação (ou desemprego aberto): segundo o IBGE, índice é a percentagem das pessoas desocupadas, em relação às pessoas economicamente ativas no período em que a pesquisa foi coletada.

**Com informações de Estadão conteúdo



