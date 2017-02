1 - Carnaval de Florianópolis conhece a escola campeã nesta segunda

Depois de um desfile em que, diante da falta de recursos, a criatividade deu o tom na passarela Nego Quirido, o Carnaval de Florianópolis conhecerá a escola de samba campeã nesta segunda-feira. A apuração ocorre a partir das 15h na passarela e define qual das seis agremiações leva o caneco: Consulado, Protegidos da Princesa, Nação Guarani, Copa Lord, Coloninha ou Dascuia.

Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

2 - Semana começa com nuvens no litoral e sol nas demais regiões de SC

Pra quem folga na segunda e terça-feira de Carnaval, a notícia da previsão do tempo é boa: não vem chuva forte por aí. Conforme a Epagri/Ciram, no Litoral Sul ao Norte do Estado, há presença de mais nuvens e chance de chuva fraca e isolada, devido à baixa pressão no mar entre o litoral de São Paulo e o Norte de SC. Nas demais regiões, o tempo fica mais seco, com sol e poucas nuvens e chuva apenas isolada, na tarde e noite.

Foto: Léo Cardoso / Agencia RBS

3 - Criança de 10 meses morre asfixiada em Braço do Norte e padrasto confessa o crime, diz polícia

Um bebê de 10 meses morreu asfixiado em Braço do Norte na manhã de sábado e, conforme a polícia, o padrasto da menina confessou o crime. De acordo com o delegado William Cesar Sales, da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Tubarão, o suspeito de 21 anos disse que matou a garota porque se irritou com o choro dela. Ele foi preso por homicídio qualificado na manhã deste domingo e encaminhado ao Presídio Regional de Tubarão.

4 - Programação do Carnaval em SC continua nesta segunda

O Carnaval chegou e as cidades catarinenses caíram na folia. Apesar do cancelamento por falta de verba em algumas regiões como São Francisco do Sul e Joinville, outras cidades têm atrações definidas até o dia 1º de março. Confira o que rola nesta segunda em Florianópolis, Balneário Camboriú, Itajaí, Navegantes, Joaçabae Laguna.

Foto: Lucas Correia / Agencia RBS

5 - Oscar premia os melhores da telona

A cerimônia da 89ª edição do Oscar ocorreu neste domingo, com apresentação de Jimmy Kimmel. Os principais destaques da noite foram os premiados Mahershala Ali, Viola Davis, Casey Affleck e Emma Stone. Já no momento de premiar o melhor filme vencedor houve uma confusão e La La Land: Cantando Estações foi anunciado como vencedor. A equipe do filme chegou a subir no palco para agradecer a consagração, mas, logo em seguida foi revelado que o anúncio havia sido equivocado e que Moonlight – Sob a Luz do Luar era, na realidade, o grande vencedor.

Foto: Divulgação