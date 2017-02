1 - Tribunal mantém a cobrança do pedágio ambiental de Bombinhas

Por 13 votos a 10, o pleno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) negou procedência à ação direta de inconstitucionalidade que questiona a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) de Bombinhas e decidiu manter a cobrança do pedágio. O julgamento final ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira e concluiu a espera de mais de dois anos por uma decisão definitiva.

Foto: Marcos Porto / Agencia RBS

2 - Servidores em greve farão atos nesta quinta-feira em Florianópolis

A greve dos servidores da prefeitura de Florianópolis vai completar um mês nesta quinta-feira, e o dia será de mobilização dos trabalhadores. Durante a manhã, funcionários da Comcap farão assembleia a partir das 7h, no Estreito, para decidir se também cruzam os braços. Já o Sintrasem fará uma rodada de apresentações artísticas e atividades físicas na Praça Tancredo Neves, no Centro da cidade, tais como ioga, massagem, boi de mamão e oficinas de dança. Para a tarde, está programada mais uma assembleia da categoria.

Foto: Leo Munhoz / Agencia RBS

3 - Em encontro com o colegiado, governador pede foco na manutenção do equilíbrio fiscal

O governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira abriram a reunião do colegiado pleno, nesta quarta-feira, em Lages, dizendo que a principal meta para 2017 é o equilíbrio nas contas públicas. A informação é da Secretaria de Estado de Comunicação.



Foto: Julio Cavalheiro / SECOM

4 - Aprovação da vaquejada pelo Senado reacende discussão sobre práticas esportivas com animais em SC

Em outubro de 2016, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubava uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada, um grupo de manifestantes reunia-se em frente à prefeitura de Blumenau. Enquanto os ministros julgavam a prática perigosa ao animal e, consequentemente, ao meio ambiente, os integrantes da Associação de Criadores de Cavalos Quarto de Milha de Santa Catarina, que organizaram o protesto na cidade do Vale do Itajaí, defendiam tratar-se de uma manifestação da cultura regional. Esse último argumento foi utilizado na terça-feira pela ampla maioria dos senadores, que aprovaram em dois turnos a Proposta de Emenda Constitucional 50/2016. O texto libera a vaquejada no Brasil ao alterar o artigo 225 da Constituição, para descaracterizar a prática de crueldade associada ao esporte.



Foto: EVARISTO SA / AFP

5 - Figueirense é eliminado e Avaí avança na Copa do Brasil

O Avaí garantiu a classificação à segunda fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira, ao passar pela Desportiva Ferroviária por 2 a 1, em Cariacica, no Espírito Santo. Já o rival do Leão não conseguiu o mesmo feito.O Figueirense só precisava de um empate para garantir a classificação à segunda fase da Copa do Brasil, mas ficou devendo e saiu derrotado por 1 a 0, eliminado da competição.