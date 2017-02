A operação de elevação de parte do vão central da Ponte Hercílio Luz, que ocorre na madrugada de sábado para domingo, mudou o trânsito na região.

Os arredores da ponte, perto do Parque da Luz, já estão fechados desde o fim da tarde. Até as 8h, o trânsito na Beira-Mar Norte e na Beira-Mar Continental também estarão fechados.

As opções para quem entra na Ilha com sentido Centro e Norte serão o acesso pela Avenida Mauro Ramos ou pelo túnel Antonieta de Barros. Já quem está na Beira-Mar Norte e vai sair da Ilha, deve acessar a Rua Alves de Brito, Avenida Mauro Ramos ou optar pela Rua Deputado Antônio Edu Vieira, no Pantanal, que dará acesso ao túnel. No Continente, a Beira-Mar ficará toda fechada, por isso a opção para entrar no bairro Estreito é pela rua Flávio Aducci.

