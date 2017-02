Uma mulher de 23 anos, e duas adolescentes, um de 15 e outra de 12 anos, foram assassinadas a facadas na noite desta segunda-feira em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. Julyane Horbach, Rafaela Horbach e Fabiana Horbach eram irmãs e estavam dentro da casa em que moravam, na Linha Sabiazinho, por volta das 21h30min, quando um rapaz de 24 anos invadiu a residência e matou as três. Segundo o Corpo de Bombeiros, o autor do crime seria ex-companheiro de uma das vítimas. O ex-casal tinha um filho de apenas dois meses. A criança estava no local no momento do crime, mas foi encontrada ilesa no berço.

Além das mulheres mortas, o esposo de Julyane, identificado como Gilvane Meyer, de 25 anos, também foi ferido. Ele foi levado para o Hospital Regional de São Miguel do Oeste, onde segue internado.

Já o suspeito, com passagens pela polícia e ainda sem identidade confirmada, foi encontrado pela Polícia Militar (PM) por volta de 1h15min fora da cidade. Segundo informações iniciais, ele teria deixado o local do crime e seguido até um hospital próximo. Como estava bastante ferido, acabou transferido para outra unidade médica, o hospital municipal de Cunhataí. Durante a madrugada o suspeito foi encaminhado para delegacia em São Carlos.

O boletim de ocorrência registrado pela PM da cidade indica que o crime teve motivação passional, causado por ciúmes. O caso deve ser enquadrado como feminicídio.



Crime semelhante no início do ano

No dia 23 de janeiro de 2017, outro triplo homicídio passional foi registrado em Barra Bonita, também no Oeste catarinense. Segundo informações da Polícia Militar (PM), um homem de 59 anos teria matado a ex-namorada, a sobrinha dela e um terceiro jovem. Ele foi preso em flagrante e a investigação ainda está em andamento na cidade.

Leia mais notícias:

Padrasto é preso após morte de bebê de 10 meses em Braço do Norte

Homem morto a tiros é achado na Via Expressa Sul, em Florianópolis