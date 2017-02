Foto: Jessica Rosso / Divulgação





A votação do projeto de lei que reduz os valores pagos aos estagiários da prefeitura de Criciúma foi adiada para sexta-feira, dia 10. A matéria estava na pauta da noite de terça-feira, mas deverá passar primeiro pelas comissões permanentes, para análise. Isso porque os vereadores não chegaram a um consenso em relação à dispensa dos pareceres, e diante do empate de sete votos a favor e sete contra. Assim que a sessão encerrou, o texto já foi encaminhado para análise, e será votado ainda esta semana.



Durante a tarde de ontem, os vereadores receberam um grupo do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Unesc, e o secretário municipal da Fazenda, Robson Gotuzzo, para esclarecimentos em relação ao projeto. Segundo Gotuzzo, nesse momento a prefeitura possui 190 estagiários, mas no ano passado o número chegava a 900. O argumento do Executivo é que, se o valor da bolsa fosse reduzido, era possível contratar com o mesmo investimento, cerca de R$1,2 milhão ao ano, até 1,2 mil alunos para estágio.



Para o presidente do DCE, Marcos Machado, a aprovação do projeto vai aumentar a evasão dos alunos do ensino superior. O projeto de lei enviado pelo Executivo propõe que os estagiários de 20 horas semanais, que recebem R$612,96, passem a ganhar cerca de R$ 500. Para quem atua durante 30 horas semanais, o pagamento seria reduzido de R$ 817 para R$ 700.



Depois do adiamento da votação, a prefeitura emitiu um comunicado informando o início do processo seletivo para temporários. Segundo a nota, a quantidade de cargos será o necessário para suprir a demanda dos serviços prestados pela administração, com carga horária de até 40 horas semanais, porém sem as vantagens elencadas a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O comunicado informa ainda que os contratos dos estagiários que estão em vigor não serão renovados, e que os temporários irão assumir essas funções.



